Общество 20 апреля 2023, 23:05 Первое здание нового города в Херсонской области построят к 1 июля Врио главы Херсонской области Сальдо: первое здание нового города сдадут к 1 июля РИА «Новости»

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Первое здание нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области возведут к 1 июля, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в населенном пункте развернут малоэтажное строительство.

«Строительство правительственного комплекса, что станет центром нового города <…>, идет полным ходом. Сдача в эксплуатацию первого здания запланирована на 1 июля этого года», — написал он.

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Политик рассказал, что в новом городе не будет заводов и промышленных зданий, чтобы сохранить уникальную природу этого уголка земли. Также высотность домов будет небольшой — не более шести этажей.

Сальдо выразил уверенность, что новый город на косе между Азовским морем и Сивашом станет популярным. Он добавил, что многие покинувшие регион жители уже заинтересовались условиями приобретения там жилья.