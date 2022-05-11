Первое заседание по существу по делу Фургала началось в Мособлсуде

Люберецкий суд Московской области проводит первое выездное заседание по существу по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Оно проходит в здании Московского областного суда в Красногорске.

Слушание дела проходит в открытом формате при участии коллегии присяжных заседателей. В нее вошли шесть основных и восемь запасных кандидатов.

На заседании нет представителей потерпевших. Сам экс-губернатор Хабаровского края выступил против проведения заседания. Вместе с Фургалом в суд доставили еще одного фигуранта дела — Андрея Карепова.

«Я лишен возможности встречаться с адвокатами. Я не понимаю, как можно проводить процессы, если я не знаком с материалами дела. Я не знаю, о чем будет идти речь. Нарушаются мои конституционные права. Я лишен возможности защиты. Я имею право знать, в чем меня обвиняют. Но я до сих пор не знаю этого!» — сказал Фургал, обращаясь к судье.

Генпрокуратура России 27 октября прошлого года утвердила обвинительное заключение в отношении Фургала. Уголовное дело направили в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

По версии СК РФ, в 2004–2005 годах Фургал, который в то время был предпринимателем и занимался сбором и переплавкой металлолома, был организатором преступной группы. В этот период она совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.