Первое венчание провели в главном храме Вооруженных сил России в Кубинке

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Ковалев обвенчался со своей женой в главном храме Вооруженных сил России. Это первый обряд венчания, который провели в храме после его открытия.

«Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна — супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Министерства обороны России.

Ковалев — ветеран Великой Отечественной войны, он пережил блокаду Ленинграда. Его супруга — Ирина Ковалева — ветеран труда и секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны. Она мечтала о венчании последние 15 лет.

Обряд провел епископ Клинский Стефан. В храм пришли дети и внуки Ковалевых.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил храм Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». На освящение и первую Божественную литургию из-за пандемии коронавируса пришли только архиереи и священники РПЦ, министр обороны России Сергей Шойгу, его заместители и представители местной власти.