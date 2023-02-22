Общество 22 февраля 2023, 09:20 Первое уголовное дело против бойца ВСУ о насилии над гражданскими рассмотрят в России Суд в России рассмотрит первое дело против бойца ВСУ о насилии над гражданскими Сайт президента Украины

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В России впервые рассмотрят уголовное дело в отношении украинского военнослужащего, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде, передал ТАСС.

Речь идет об Антоне Череднике, который 27 марта прошлого года расстрелял мирного жителя Мариуполя за неправильное произношение фразы на украинском языке.

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Как рассказали в суде, это первое подобное уголовное дело в России и его рассмотрят в ближайшее время.

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Южный окружной военный суд также рассматривает дело задержанного в Ростовской области члена украинского батальона «Айдар»* Дениса Мурыги. Его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Обвиняемый признался, что участвовал в подрыве моста в Лисичанске в 2015 году, в результате которого погибли часовые Народной милиции ЛНР.

* «Айдар» — экстремистский украинский националистический батальон, запрещенный в России.