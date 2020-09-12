Первое «трезвое село» появилось в России

Статус «трезвого села» получила деревня Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края. С 12 сентября там официально запретили продажу алкоголя.

«Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать. Должна быть административная поддержка всех уровней власти и краевого правительства в борьбе с пьянством», — сказал губернатор региона Александр Осипов.

С инициативой запретить продажу алкоголя выступили сами жители села. Их поддержала организация «Трезвое Забайкалье», сообщается на официальном сайте администрации региона. Ранее жители Ульяновки мало покупали алкогольные напитки в селе, поэтому большинство поддержали такую акцию.

Теперь на въезде в село установлена вывеска, где сказано, что Ульяновка — это зона без алкоголя. На мероприятии по присвоению деревне нового статуса собрались 180 человек из самой Ульяновки, а также 300 жителей соседних сел и деревень.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих россиян отказаться от алкоголя. Он указал, что под алкогольным опьянением люди совершают непоправимые поступки.