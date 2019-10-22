Первое православное реалити-шоу в монастыре появится в России
«Проект откровения. Узнай себя и мир монастырской жизни. Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Остров, который может изменить твою судьбу», — говорится в анонсе телеканала.
Сейчас канал ищет подходящих кандидатов. Для участия в реалити-шоу выберут не более 10 человек. Съемки начнутся в ноябре.
Генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников в интервью, опубликованном на YouTube, рассказал, что авторы проекта хотят дать возможность людям оказаться в монастыре на месяц и «пожить в дыхании этой монастырской жизни».
«Конечно, там будет очень много всего, что сопровождает монастырскую жизнь. Это послушания. Их очень много, — рассказал он.
Участники проекта будут убирать территорию храма, работать на кухне, в котельной, мастерской, консервном и свечном цехах, монастырской аптеке, пекарне, монастырской больнице, кондитерской или детском приюте.
Кроме того, они будут вести ежедневные беседы с братией, знаменитыми гостями обители и ее наместником.
«Мы хотим вернуть слову „реалити“ смысл, который потерялся за последние годы», — подчеркнул Корчевников.