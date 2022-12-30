Общество 30 декабря 2022, 14:41 Первое отделение детской компьютерной школы открыли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде открыли первое отделение детской компьютерной школы. Проект организовали по инициативе министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, его также поддержал АНО «Центр искусственного интеллекта „Горький“» и АНО ДПО «Центр новых форм развития образования». О этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

В открытии принял участие глава региона Глеб Никитин. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы дети имели возможность получать дополнительное образование в сфере технологий с самых малых лет. Он надеется, что в будущем они продолжат обучение уже в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК», а впоследствии останутся работать в Нижнем Новгороде на благо региона.

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Губернатор отметил, что даже если подобное дополнительное образование не пригодится в будущей профессии, оно полезно для жизни. Потому что формирует структурное логическое мышление и учит мыслить системно.

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