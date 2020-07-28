Первое богослужение провели в строящемся храме Росгвардии в Балашихе

Отмечается, что литургию приурочили ко Дню памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Именно он является небесным покровителем войск Росгвардии.

«И под его защитой войска Национальной гвардии через тысячелетия продолжают обеспечивать государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод человека и гражданина», — отметил начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии, генерал-лейтенант Николай Рябчиков.