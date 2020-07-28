Первое богослужение провели в строящемся храме Росгвардии в Балашихе
В подмосковной Балашихе состоялось первое богослужение в строящемся главном храме Росгвардии. В нем приняли участие несколько сотен человек, передает «Радио 1».
Отмечается, что литургию приурочили ко Дню памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Именно он является небесным покровителем войск Росгвардии.
«И под его защитой войска Национальной гвардии через тысячелетия продолжают обеспечивать государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод человека и гражданина», — отметил начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии, генерал-лейтенант Николай Рябчиков.