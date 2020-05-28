Первичной медпомощи лишены жители 130 населенных пунктов в России

В России есть проблемы с первичной медико-санитарной помощью. Она недоступна жителям 130 населенных пунктов. Этот вопрос решат в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населенных пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь — в Саратовской области», — приводит РИА «Новости» текст документа Минздрава РФ, который подготовили к правительственному часу в Госдуме.

В проблемной Саратовской области в 2019 году создали 11 фельдшерско-акушерских пунктов. До конца 2020 года в регионе создадут или заменят еще 24 таких пункта.

Всего в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» до конца года в России появятся более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Речь идет о населенных пунктах с населением от 100 до двух тысяч человек.

В декабре 2019 года депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога. Он отметил, что медики, которые работают в сельской местности, не ощущают мер поддержки.