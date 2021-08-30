Первая жена основателя Natura Siberica взяла под контроль производство
Первая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова заявила, что теперь контролирует дмитровский завод ДОЗАКЛ. Это необходимо для сохранения производственных мощностей компании.
«Сегодня я исполнила решение суда и предписание следственных органов сохранить производственные активы компании Natura Siberica и взяла под свой контроль производственные мощности», — рассказала Трубникова РИА «Новости».
По ее словам, суд постановил сохранить имущество. Представитель Трубниковой пояснил, что она приехала на завод ДОЗАКЛ в Дмитрове, составила опись оборудования, которое находится под арестом, женщина считается его ответственным хранителем. Представитель добавил, что предписание следственных органов и решение суда вынесены в рамках уголовного дела о пожаре на заводе. Он произошел в 2020 году.
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе 2021 года, ему был 61 год. Сначала, еще в начале 2000-х, он создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи», а позже и Natura Siberica. Первый одноименный магазин появился в Москве в 2012 году.