Первая за зиму оттепель придет в московский регион

В ближайшие дни в Москву и Подмосковье придет первая оттепель. Плюсовая температура будет сопровождаться осадками — моросью и мелким снегом. Но такая погода задержится в регионе ненадолго, и к концу недели снова начнется похолодание.

В ближайшие дни в столицу и Подмосковье придет первая за эту зиму оттепель. 17 декабря в регион начнет поступать теплый воздух с Атлантики. В ночь на четверг будет всего -5…0 градусов, на следующий день столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Дождь или морось может чередоваться с мелким снежком. Это будет первая оттепель этой зимы, но надолго она не задержится. Начиная с 19-20 числа температура будет понижаться, хотя сильных морозов мы не ожидаем. Она будет отрицательной, но чуть выше среднесуточной климатической нормы в -6 градусов», — пояснила метеоролог

Но с 14 на 15 декабря в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за непогоды. В ночь на вторник в регионе ожидаются снегопады и гололедица, а температура опустится до -6…-4 градусов. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Сильный снегопад обрушился на Подмосковье 13 декабря. Коммунальщики в усиленном режиме расчищали улицы, остановки общественного транспорта и территории возле социально значимых объектов. За сутки они убрали и вывезли более двух миллионов квадратных метров снега.