Драма разыгралась вечером 17 июня 1983 года в литовском колхозе «Вадактай». Трехлетние сестры-близнецы Раса и Аушра играли в прятки. Отец девочек не заметил ребенка, запуская косилку, и лезвия отрубили ей обе стопы.

На помощь получившее страшную травму Расе пришла вся страна. Председатель колхоза Витаутас Блотнис попытался остановить кровотечение, фельдшер Эляна Кривицкене оказала девочке первую помощь и обложила отрубленные стопы замороженной рыбой, тем самым сохранив их для операции. Врач ближайшей больницы Раймундас Аганаукас не мог провести операцию — не было нужного оборудования. Но он связался с московским коллегой, хирургом Рамазом Датиашвили.

Для транспортировки Расы выделили самолет Ту-134 и расчистили воздушный коридор. Командир борта Юрий Суриков доставил девочку в Москву, где в Филатовской детской больнице, спустя 12 часов после инцидента, ее встретил Датиашвили. Вопреки рекомендациям руководства просто зашить раны, хирург решился на сложную операцию реплантации конечностей, то есть пришить стопы.

Рамаз Датиашвили, профессор Виктор Крылов, анестезиолог Юрий Назаров, кардиохирург Яков Бранд и операционная сестра Елена Антонюк несколько часов вели операцию. Завершал процедуру Датиашвили в одиночку, отпустив коллег.

После операции физиотерапевт Татьяна Гунаева по восемь раз в день ребенку болезненный массаж, без которого восстановление было бы невозможно. Спустя две недели реабилитации Раса снова начала ходить, и вместе с матерью ее вернули в родное село.

Уникальная операция сделала девочку знаменитой, и со всего мира ей слали письма и игрушки. По словам соседей, мать девочки стала продавать подарки ради покупки алкоголя. Из-за этого местные власти лишили ее родительских прав. Сестра Расы Аушра осталась в семье, а старший брат Егидиус отправился в интернат.

«Мама пила часто. А вот папа алкашом не был и выпивал редко — по праздникам и иногда вечером. Мне неприятно, когда многие журналисты пишут, что папа и в момент трагедии был подвыпившим. Но это не так. Это была случайность и зла на него я не держу», — рассказала Раса.

Несколько лет девочку передавали в разные больницы, а некоторое время она жила в семье больничной гардеробщицы.

В 10 лет оказалось, что одна нога Расы короче другой, и ей провели еще одну сложную операцию.

Литовские журналисты призвали жителей удочерить ребенка с непростой судьбой. Семья учителей Пиюса Адомайтиса и Софии Адомайтене забрала девочку.

В 18 лет Расу нашел старший брат и устроил встречу с сестрой-близнецом. Их общение возобновилось.

После Раса переехала в Германию, где познакомилась с будущим мужем. Поначалу она не хотела рассказывать о прошлом и прятала свои шрамы.

«Он меня спрашивал: „Ты что, в аварию попала?“ Я говорила: „Нет“. Потом, конечно, пришлось рассказать и показать. Он сказал, что ему совершенно не страшно на это смотреть», — вспомнила Раса.

Раса с мужем, дочерью и сыновьями мужа от первого брака живет в Тройсдорфе. В Литву она приезжает на неделю раз в год, чтобы навестить сестру и приемную мать.

Раса рассказала, что считает себя здоровым человеком. Она работает в магазине, раскладывает товар на полках.

«Если я весь день на ногах — бегаю или просто стою, — то вечером они у меня болят. Но это же нормально. У здоровых людей они тоже могут болеть, поэтому стараюсь внимания на это не обращать. Только муж иногда ругается: „Куда ты лезешь со своими ногами?“ Но мы даже совершаем пробежки. Так что никаких ограничений нет, я здоровый человек», — поделилась женщина.

Она призналась, что почти ничего не помнит о трагедии.

«Это все стерлось. Вообще ничего не помню, кроме больницы, санатория в Литве и бабушки Кати, с которой я жила. Они меня у себя приютили и кормили, подготавливали к операции. Врача еще помню, Рамаза Датиашвили. Мы с ним общаемся до сих пор. Интересуемся, как дела. Он еще сказал, что мы с ним обязательно когда-нибудь встретимся и станцуем», — рассказала Раса.

RT отметил, что в 1991 году Датиашвили переехал в США и сейчас работает микрохирургом в Нью-Джерси. По словам источника издания, после спасения Расы на него ополчились завистники.

Раса призналась, что благодарна всем, кто помог ей 37 лет назад. Однако она усомнилась, что подобное было бы возможно сейчас, несмотря на развитие интернета.

«Раньше, когда я чуть помоложе была, то думала, что конечно все помогли бы. Можно было весь интернет поднять. Но сейчас я думаю, что нет: будут говорить у нас бензина нет, машину испачкают, деньги давайте — тогда может быть», — посетовала женщина.

Она призналась, что не смотрит литовские или немецкие новости — предпочитает российские.

«Мне интересно про Россию что-то узнавать. Мне очень язык нравится: такой богатый и красивый. Меня это с ума сводило всегда. Наверное, это еще с детства пошло. На меня произвело большое впечатление, как меня встретили, и такой образ Москвы остался в памяти», — объяснила Раса.