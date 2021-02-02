Первая цифровая перепись населения пройдет в России в апреле

В ходе переписи постоянные жители России (проживающие на территории страны больше года) смогут ответить на 33 вопроса. Среди них — возраст, пол, гражданство, семейное положение, национальность, образование, источники финансов и другие.

Цифровая перепись гарантирует сохранность личных данных. Данные могут поступать в Росстат через портал Госуслуг и от переписчиков, заполняющих листы со слов респондентов. Ни реквизиты паспорта, ни номер телефона, ни размер дохода в переписных листах указываться не будут.

«Цифровая перепись — это оперативность, точность, безопасность и, наконец, основа адресных решений для построения нашего будущего. Мы ценим использование информационных систем за беспрецедентно быстрый сбор, обработку и анализ данных, за удобные и легкие планшеты для более комфортной работы переписчиков, а также за ускорение и упрощение ввода, за контроль ошибок и передачу данных в ускоренном режиме к нам, в центр обработки», — отметил глава Росстата Павел Малков.

Глава Росстата добавил, что предстоящая перепись скорее всего станет последней, где будут собирать данные в том числе и традиционным образом.

«Я думаю, что всероссийская перепись, которая пройдет в апреле 2021 года, будет последней, где используются данные, собранные традиционным способом. В дальнейшем приоритет будет отдаваться другим источникам. А вот каким — это мы поймем позднее», — сказал Павел Малков.

Предварительные результаты всероссийской переписи населения станут известны в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.