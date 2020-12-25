Первая свадьба прошла в ледяной пещере в Зарядье

«У нас не было сознательного решения жениться перед Новым годом. Это было спонтанное решение», — поделился новоиспеченный муж.

Церемония длилась 15 минут, поскольку в пещере было -9 градусов.

Свадьба в ледяной пещере — пилотный проект. В будущем молодоженам постараются предложить и другие необычные площадки, рассказала начальник отделения Шипиловского ЗАГСа Светлана Жарова.

Ранее около 11 тысяч пар из Московской области получили выплаты к юбилею свадьбы. Оформить единовременную выплату имели право супруги, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 лет. Для пар, которые отпраздновали золотую свадьбу, выплата составляет пять тысяч рублей. Для изумрудных юбиляров — шесть тысяч рублей, а для бриллиантовых — семь тысяч. Если муж и жена прожили вместе 70 лет и больше, они получат девять тысяч рублей.