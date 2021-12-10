Первая солевая пещера для пациентов с легочными заболеваниями заработала в Приморье

Галокамера для пациентов с бронхолегочными заболеваниями начала работать в селе Липовцы Приморского края. Это единственная солевая пещера, которая работает в крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Галокамеру, которую еще называют солевой пещерой, открыли на базе отремонтированного отделения медицинской реабилитации и консультативной диагностики № 2. В пресс-службе отметили, что такая терапия позволит достигать положительной динамики у пациентов с бронхолегочными заболеваниями.

Галотерапия помогает достигнуть длительной ремиссии при бронхолегочных заболеваниях, разъяснили в краевом детском фтизиопульмонологическом центре. Также процедура помогает сформировать устойчивость слизистых дыхательной системы, оказывает лечебный эффект при аллергических заболеваниях и болезнях нервной системы.

Высококвалифицированная медицинская помощь становится доступнее для населения отдаленных территорий, отметила представитель краевого правительства Ирина Медведева на открытии отделения.

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