Первая серия онлайн-сериала «Удаленка» вышла на YouTube

Простая девушка Алена живет в Подмосковье, мечтая переехать в столицу. Она работает в ивент-агентстве и хочет завоевать сердце ведущего, в которого глубоко влюблена. Все планы меняются из-за коронавирусных ограничений. Вся компания переходит на удаленный режим работы, вот тут-то и начинается все самое интересное.

В «Удаленке» можно найти смешные, драматичные, а главное, жизненные ситуации. Сериал расскажет о судьбе главных героев и трудностях бизнеса в условиях ограничений.

Подбирать актеров для первого онлайн-сериала начали в мае. Свои таланты можно было показать «360» в удаленном формате. По итогам кастинга роли на себя примерили Олег Верещагин, Артем Муратов, Дарья Руденок и Денис Косяков. Саундтрек для «Удаленки» написал Родион Газманов. Музыкант уже показал клип на самую актуальную песню этого года.

Все съемки сериала проходили по строгим правилам самоизоляции. Генеральный продюсер проекта Алексей Вершинин отметил, что на площадке одновременно находились только два человека. Все остальные участвовали в процессе через Zoom. Такая работа стала настоящим испытанием для актеров, операторов и звукорежиссеров. Несмотря на все сложности и необычный формат работы, получилось снять шесть серий по 10-12 минут.