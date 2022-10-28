Первая рабочая неделя ноября в России станет короткой из-за Дня народного единства | 360°

Общество 28 октября 2022, 10:39 Первая рабочая неделя ноября в России станет короткой из-за Дня народного единства Эксперт Нечаева напомнила о длинных выходных для россиян из-за Дня народного единства РИА "Новости"

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На следующей неделе россиян ждут длинные выходные. Рабочих дней будет меньше из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в комментарии РИА «Новости».

Эксперт уточнила, что первая рабочая неделя ноября будет короткой для россиян, которые работают по графику 5/2, потому что 4 ноября выпадает на пятницу.

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«При этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — добавила Нечаева.

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Она обратила внимание, что зарплату работникам, у которых есть оклад, нельзя снижать, несмотря на нерабочие праздничные дни. А работникам на почасовой оплате и сдельщикам, которые не работали 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.

За работу в выходные и праздничные дни сотруднику должны дать дополнительный выходной либо оплату в двойном размере.

При сменном графике правила немного другие. У таких сотрудников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Однако смены в нерабочие праздничные дни работодатель должен оплачивать в двойном размере.

Нечаева добавила, что за нарушение требований по оплате труда в праздничные нерабочие дни работодателя могут оштрафовать.