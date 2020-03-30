Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Подмосковье

В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб.

При поступлении в больницу у женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония. Помимо этого, пациентка страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в 2019 году перенесла инфаркт.

Врачи оказали женщине весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, однако спасти ее жизнь не удалось. Пациентка скончалась от осложнений, которые были вызваны обострением тяжелых хронических заболеваний.

На 30 марта в Подмосковье зафиксировали 119 случаев заражения коронавирусом. 10 человек удалось вылечить. Всего в России зафиксировано 1836 случаев заболевания COVID-19. Вылечить и выписать удалось 66 человек.

Вечером 29 марта, чтобы остановить распространение инфекции, в Подмосковье ввели режим самоизоляции.

Подмосковные власти принимают такие решения, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил жителям региона, как будут действовать новые меры против коронавируса, и ответил на самые популярные вопросы.

Вслед за Москвой и Подмосковьем власти регионов один за другим объявляют режим самоизоляции. Еще несколько российских субъектов ввели меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Теперь жители Архангельской, Новгородской областей, республики Марий Эл и Якутии смогут выходить на улицу только по веской причине. Город федерального значения Санкт-Петербург также последовал примеру Москвы.