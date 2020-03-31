Первая пациентка победила коронавирус в Приморском крае

Пациентке диагностировали легкую форму инфекции после того, как она вернулась из Мексики.

«После 10 дней лечения оба ее теста на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время 39 человек в крае соблюдают режим карантина в местных учреждениях здравоохранения, более четырех тысяч самоизолируются дома.