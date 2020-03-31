Первая пациентка победила коронавирус в Приморском крае
Сотрудники приморской Краевой клинической больницы № 2 выписали девушку, которая избавилась от коронавирусной инфекции. Это первый выздоровевший человек в регионе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт правительства Приморского края.
Пациентке диагностировали легкую форму инфекции после того, как она вернулась из Мексики.
«После 10 дней лечения оба ее теста на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
В настоящее время 39 человек в крае соблюдают режим карантина в местных учреждениях здравоохранения, более четырех тысяч самоизолируются дома.