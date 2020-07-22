Первая пара обвенчалась в Главном храме ВС России

Первая пара прошла обряд венчания в Главном храме Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна — супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени», — рассказали сотрудники ведомства.

По их словам, Анатолий Никифорович является ветераном Великой Отечественной войны и участником блокады Ленинграда. Его жена Ирина Иннокентьевна — ветеран труда и секретарь движения комитета ветеранов в столице, пишет сайт RT.

Мероприятие провел ключарь храма епископ Клинский Стефан. Отмечается, что на церемонии присутствовали родственники пары.

Напомним, что 14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения главного храма ВС РФ, который расположен в подмосковном городе Кубинка.