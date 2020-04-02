«Первая неделя показала, что это решаемая задача»: продление выходных объяснили устойчивостью экономики России

Президент России Владимир Путин продлил пребывание дома населения до конца апреля. Первая нерабочая неделя показала, как отреагирует экономика на такие меры. Это позволило и дальше принимать решения для продолжения борьбы с коронавирусом.

«Эти меры никак не выбиваются из ряда тех мер, которые принимают другие страны. Если вы посмотрите сейчас, что происходит со странами Европы, там во многих странах карантин уже длится по несколько недель. Причем это не обязательно Италия и Испания, которые наиболее пострадали», — сказал «360» генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

В качестве примера он привел Чехию, где не так много инфицированных, но карантин длится уже три недели. Таким образом, продление особого режима посещения работы на месяц не является какой-то уникальной мерой.

«Я думаю, что ни у кого не было сомнений, что первая неделя была тестовая, что на ней режим не ограничится. Но важно было проверить, на сколько это будет шоком для экономики», — добавил эксперт.

По словам Шпунта, особый режим перемещения по городу, особенно по большому мегаполису, довольно рискованная вещь. Если раньше люди чаще всего закупались в гипермаркетах, то теперь походы за продуктами ограничиваются только ближайшими магазинами. Это все влияет на инфраструктуру.

«Первая неделя показала, что это решаемая задача, что можно дальше принимать решения, на сколько этот особый режим будет продлен. Пока что он продлен на месяц», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что нет гарантии, что через месяц все дружно выйдут на улицу и после этого все карантинные меры будут отменены. «Отнюдь нет. Это совсем не обязательно. По крайней мере сейчас речь идет о месяце, а дальше будет понятно, в какую сторону изменять ситуацию», — заявил он.

Шпунт обратил внимание и на слова Путина, что регионы могут сами принимать решения о вводимых мерах. Это объясняется тем, что ситуации в регионах абсолютно разные.

«Представьте себе единый план поведения, например, для Екатеринбурга и для Якутии или для Махачкалы и Архангельска. Это совершенно разные города, у них совершенно разный климат, совершенно разная структура занятости», — пояснил он.

Региональные власти лучше знают происходящее и понимают, как конкретно у них нужно организовывать те или иные меры.

«Это не ситуация, при которой федеральный центр такой умный, а регионы просто берут под козырек и выполняют то, что им говорит федеральный центр. Нет, так не происходит. Именно поэтому регионам дается больше и полномочий, с одной стороны, с другой стороны — больше требований к ним», — заключил Шпунт.

Владимир Путин 2 апреля в своем обращении объявил, что россияне не будут работать до 30 апреля. При этом зарплата должна быть сохранена. Такими мерами будут сдерживать распространение коронавируса.