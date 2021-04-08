Первая крымская опреснительная установка появится в Ялте

Власти Крыма решили установить первую опреснительную установку в Ялте. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

По его словам, Ялта рассматривается как приоритетный регион по реализации проекта опреснения морской воды.

«Строительство опреснительной установки в Ялте в приоритете. Плановый срок завершения строительства — конец 2022 — начало 2023 года», — передало РИА «Новости» его слова.

Кабанов добавил, что в будущем возможно строительство опреснительной станции в западной части Крыма — поселке Фрунзе Сакского района. По его мнению, практика искусственного вызова осадков в том объеме, на который изначально рассчитывали власти, себя не оправдала.

После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена. До этого Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

Недавно на дне Азовского моря начались поиски запасов пресной воды для Крыма. Разведку ведет крупная российская компания. Также ведется разработка подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.