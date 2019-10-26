Первая красавица Украины хитро определила принадлежность Крыма

Победительница конкурса «Мисс Украина 2019» харьковчанка Маргарита Паша знает, чей Крым. Она лукаво ответила журналистам на вопрос о принадлежности полуострова. Девушка пожелала Крыму процветания.

Как рассказала корреспонденту «Крым. Реалии» первая красавица Украины, у нее в Крыму живет сестра и другие родственники, а в детстве будущая модель часто отдыхала на полуострове. По словам красавицы, она все так же любит Ялту и Форос.

«Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям», — заявила самая красивая украинка.

Вопрос о принадлежности Крыма на Украине превратился в соседней стране своеобразный маркер и систему распознавания «свой-чужой». Проукраински настроенные активисты к любому жителю Украины, ставшему хоть мало-мальски заметным, тут же летят с вопросом — «Чей Крым?». Националисты требуют при этом однозначного ответа: полуостров украинский или уже российский. Если ответить, что российский, могут быть неприятности. Боксер Александр Усик ранее нашел оригинальный ответ на провокационный вопрос: Крым, по его словам, «Божий. Это по-настоящему».

Паша также смогла обойти коварный вопрос. В заключении блиц-интервью она пожелала Крыму процветания.

«Как республике», — сорвалось с языка первой красавицы.