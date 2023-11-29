Общество 29 ноября 2023, 13:26 Первая группа беженцев из Газы прибыла в Грозный РИА «Новости»: первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный Unsplash

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Первая группа беженцев из Палестины приехала в Чечню. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», всего прибыл 51 человек, в том числе 27 детей.

«Сегодня мы встречаем в Грозном первую группу беженцев из сектора Газа», — заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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Всего в республике планируют принять 250 человек, вторая группа приедет 30 ноября. Для людей в Чечне создали все условия для комфортного пребывания, подчеркнул Дудаев. Ситуация находится на личном контроле главы республики Рамзана Кадырова, сообщил RT.

Эвакуации из сектора Газа ожидают еще около 200 россиян и членов их семей. Российские власти пообещали не оставить без помощи ни одного гражданина страны в палестинском анклаве. Пока контрольно-пропускной пункт «Рафах» временно закрыт.