Общество 06 марта 2023, 18:55 Первая девушка-машинист появится в петербургском метро

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Впервые за 50 лет в петербургском метро появится женщина-машинист. Мария Сазонова уже прошла обучение и сейчас отрабатывает навыки. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Долгое время профессия машиниста считалась вредной, поэтому женщин до нее не допускали. Но сейчас для управления составом нужна точность, а не грубая сила. Поэтому в 2021 году ограничения сняли, и появились первые желающие попробовать себя в качестве машинистов.

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Мария Сазонова работала заместителем директора одной из крупных торговых сетей. Но из-за экономического кризиса задумалась о смене профессии. Условия труда и оплата показались петербурженке привлекательными, и она пошла учиться.

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Пока Мария Сазонова водит состав только под присмотром опытных учителей. Но уже скоро женщина-машинист выйдет в самостоятельный рейс по красной линии.

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