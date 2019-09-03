Первая часть «Матрицы» вернется на российские экраны спустя 20 лет

Четвертой «Матрице» быть! Киану Ривз вернется со старой командой Подробнее

Первая часть научно-фантастической киносаги выйдет благодаря сотрудничеству российской кинокомпании «Маурис Филм» и Warner Bros.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году. Картину удостоили четырех премий «Оскар». В 2003-м на экраны вышли две другие части трилогии: «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». В совокупности три части собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов.

Ранее американская киностудия Warner Bros анонсировала съемки четвертой «Матрицы». Роли в новой части исполнят голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Работа над фильмом начнется в 2020 году, напомнила «Свободная пресса».