Беженка из Мариуполя после начала спецоперации на Украине приехала с ребенком в Россию. Для переселения она решила выбрать Приморский край, так как считает его перспективным. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Дом мариупольчанки был разрушен. Ее семья провела две недели в бомбоубежище соседнего дома, прежде чем эвакуировалась в город Находку вместе с тремя сотнями других беженцев. Первая группа эвакуированных, в основном из жителей Мариуполя, прибыла в Находку на поезде в четверг.

«Эвакуировались сначала пешком, потом нам помогли, военные довезли до безопасного места в Виноградном. <…> Дорогу перенесли хорошо. Мы с ребенком очень выносливы, особенно после событий, которые были в последнее время», — сообщила женщина.

Екатерина добавила, что родилась и выросла в Мариуполе и переехала из него впервые.

«Перспективный регион, очень перспективный, который стремительно развивается. Готовы помочь в его развитии», — прокомментировала она переселение в Приморье.