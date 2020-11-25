Академик рассказал о перспективах российской космонавтики

«В пилотируемой космонавтике мы все еще можем составить серьезную конкуренцию и США, и Китаю. Но расслабляться не стоит», — заметил Железняков.

Он признал, что в последние годы Роскосмос не может похвастаться какими-то серьезными достижениями. По его словам, космические проекты выполняются, но не всегда их удается сделать в обозначенные сроки.