Академик рассказал о перспективах российской космонавтики
Академик РАКЦ (Российская Академия Космонавтики имени К. Э. Циолковского) Александр Железняков рассказал, каковы перспективы отечественной космонавтики. Специалиста процитировала «Политика сегодня».
«В пилотируемой космонавтике мы все еще можем составить серьезную конкуренцию и США, и Китаю. Но расслабляться не стоит», — заметил Железняков.
Он признал, что в последние годы Роскосмос не может похвастаться какими-то серьезными достижениями. По его словам, космические проекты выполняются, но не всегда их удается сделать в обозначенные сроки.