Персонажам мультика про «Винни-Пуха» нашли работу с учетом их психотипа

Кем могли бы работать в реальной жизни персонажи мультфильма «Винни-Пух и все-все-все» с учетом своих психологических особенностей? Об этом в эфире программы «Известное кино глазами психолога» поразмышляла психолог Светлана Шарко.

По своей природе Винни Пух — сангвиник, ослик Иа — меланхолик, Кролик — микс холерика и сангвиника, бесшабашный Тигру — холерик.

«Все персонажи мультфильма не могут преуспеть там, где придется насиловать свою природу», — объяснила Шарко.

Меланхолик Иа ничего не добьется на должности менеджера по продажам, где предстоит много общения. А для холерика Кролика продажи самое то. Он будет гармоничен, произнося такие слова: «Моя морковка самая лучшая, берите ее, это самая оранжевая морковка, каротина там столько, что глаза просто будут на 200% работать». Этот персонаж повел бы потенциальных покупателей на огород, показал бы инструменты и продемонстрировал, как хорошо копают его лопаты.

Люди будут эффективны там, где нет насилия над складом характера, где не надо говорить себе «надень маску», написало издание Pravda.Ru. Меланхолику трудно придется в большом коллективе с драйвом и дедлайнами. Холерику же понравится движуха и много общения. Сангвиник всеядный. Ему необходимы профессиональные компетенции, тогда он найдет свою нишу.

Каждый типаж — не приговор, поэтому нужно позволить себе поиск. По словам психолога, ни к чему хорошему не приведет стремление просто встроится в ту или иную группу.