Персоналу на мероприятии в Кирове запретили чесать голову и махать руками

Персоналу, оказывающему услуги питания на праздновании 100-летия пионерии в Кирове, запретили чесать голову и нос, облокачиваться на стену, размахивать руками. Документ о закупке, в котором содержатся эти и другие требования, опубликовал «Подъем».

Согласно проекту договора, от исполнителя требуется обеспечить 700 обедов по 450 рублей каждый в областном Доме молодежи. Во время обслуживания, помимо перечисленного, сотрудники не должны пользоваться мобильным телефоном, жевать жвачку, обсуждать гостей, совершать «посторонние движения», «оживленно переговариваться на личные темы». Кроме того, у персонала должны быть волосы «натуральных тонов», экстравагантные прически не допускаются.

В местном Министерстве спорта и молодежной политики правила назвали «типовыми».

«По информации учреждения, в закупке <…> размещены типовое техническое задание и требования к подрядчику, выполняющему работы по обслуживанию питания на мероприятиях в сфере молодежной политики», — сообщили в ведомстве.