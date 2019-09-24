Персоналу клиники предлагали миллион рублей за фото Заворотнюк

Пока родственники Анастасии Заворотнюк не дают никакой информации о ее состоянии, акулы пера всеми способами пытаются добыть хоть какую-то информацию. Они предлагают врачам медцентра, где находится актриса, большие суммы за ее фото или другие данные.

СМИ: опухоль Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельна Подробнее

Работающая в этом медицинском учреждении медсестра заявила «Собеседнику», что никто из персонала ничего не знает о текущем состоянии Заворотнюк.

Этой информацией обладают только лечащие врачи. Однако некоторых журналистов не остановить: они под любым предлогом пытаются попасть в больницу. Также репортеры предлагают большие деньги за любые данные о болезни актрисы.

«От ста тысяч до миллиона рублей — в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем», — заявила женщина.

Сотрудникам клиники строго-настрого запрещено давать какие-либо комментарии о «прекрасной няне».

С середины августа в СМИ стали появляться тревожные новости о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк. В сентябре пресса написала, что актриса госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии из-за опухоли мозга. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что у нее последняя стадия рака.

Однако родственники никаких комментариев не дают. Недавно известный телеведущий и друг Анастасии, Сергей Майоров, сказал, что растиражированный СМИ диагноз неточный. Также он сообщил, что Заворотнюк провели две операции. После этого появилась надежда на то, что актриса справится с болезнью.