Персональный кешбэк для ряда регионов предложили ввести из-за ограничения полетов на юг России

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центра России. В связи с этим в Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для туристических регионов, которые попали под эти вынужденные авиаограничения. С таким предложением выступил депутат от Крыма Алексей Черняк.

«На сегодня в 11 основных туристических регионах юга России в связи с ограничением пассажирского авиасообщения ситуация в отрасли является не самой лучшей», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По его мнению, в нынешней ситуации нужно ввести меры поддержки туристической отрасли в регионах на юге России — и в первую очередь — Крыма.

«Один из примеров — это персональный кешбэк для вышеуказанных регионов, в том числе для Крыма, который будет применен после восстановления полноценного транспортного сообщения», — пояснил депутат.

По словам Черняка, Ростуризм вместе с региональными властями уже составил план мероприятий в этом направлении. Сейчас их согласовывают на федеральном уровне с конкретным финансированием как для курортов и гостиниц, так и по транспортной отрасли. Более точную информацию он обещал предоставить позже — после согласования перечня всей помощи.