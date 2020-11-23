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    23 ноября 2020, 11:05

    Персональную финотчетность для иноагентов предложили ввести в России

    Артур Блянихов

    Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать руководство некоммерческих организаций, которые признаны иноагентами, отчитываться об имуществе и доходах. Об этом сообщил RT.

    Специалист заметил, что руководители НКО занимаются в России политической деятельностью и тем самым оказывают на общественное мнение влияние. При этом они получают из-за границы финансовую поддержку. По мнению Орлова, это требует для общества большей финансовой открытости.