Персонального медпомощника для россиян с диабетом и гипертонией создадут к 2024 году

В России планируют создать персонального медицинского помощника. Сначала такая платформа будет опробована для диагностики пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и сахарным диабетом, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, медпомощник, ориентированный на вспомогательную диагностику, должен быть запущен к 2024 году.

«Это будет дополнительный мониторинг, система будет отслеживать состояние человека, и если начинаются какие-то отклонения, то давать сигнал», — объяснил он в эфире «России 24».

Сейчас, как уточнил вице-премьер, в этой сфере есть много ограничений и основное из них — безопасность персональных данных.

«Это все должно быть суперзащищено, но надо будет этот вопрос решать. Но то, что это будет востребовано — это уже востребовано, потому что кое-какие росточки пробиваются даже и без нашей особой помощи», — добавил Белоусов.

Планируется, что к 2030 году доля больных с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью, обеспеченных персональным медпомощником для мониторинга своего состояния, должна составить 50%. К этому же времени эту технологию вспомогательной диагностики должны использовать для дистанционной работы все медицинские учреждения в России.