Персонал салона красоты добился выплаты отпускных через прокуратуру во Владивостоке

Прокурор Фрунзенского района Владивостока возбудил административное дело против хозяина местного салона красоты и юридического лица, представляющего само заведение. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Правонарушение было совершено в октябре прошлого года. Выяснилось, что собственники салона красоты с опозданием заплатили трем своим работникам свыше 40 000 рублей отпускных. При этом персоналу не была выплачена положенная за задержку компенсация.

После расследования прокуратура обязала выплатить владельцев заведения штраф в размере 40 000 рублей. Директору салона красоты вручили представление с требованием прекратить нарушения. Трудовые права сотрудников были восстановлены. Все трое получили положенную им компенсацию.