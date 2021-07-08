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    08 июля 2021, 18:05

    Персонал салона красоты добился выплаты отпускных через прокуратуру во Владивостоке

    Редакция сайта 360

    Прокурор Фрунзенского района Владивостока возбудил административное дело против хозяина местного салона красоты и юридического лица, представляющего само заведение. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

    Правонарушение было совершено в октябре прошлого года. Выяснилось, что собственники салона красоты с опозданием заплатили трем своим работникам свыше 40 000 рублей отпускных. При этом персоналу не была выплачена положенная за задержку компенсация.

    После расследования прокуратура обязала выплатить владельцев заведения штраф в размере 40 000 рублей. Директору салона красоты вручили представление с требованием прекратить нарушения. Трудовые права сотрудников были восстановлены. Все трое получили положенную им компенсацию.