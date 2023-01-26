Общество 26 января 2023, 14:29 Пермского пенсионера осудят за смертельное ДТП

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В Перми перед судом предстанет 70-летний водитель, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в сентябре прошлого года на площади Карла Маркса. Пенсионер за рулем Nissan Qashqai въехал в остановку с людьми и сбил женщину насмерть. После госпитализации скончались еще две пострадавших. Выяснилось, водитель не справился с управлением. Ему стало дурно, так как он был болен COVID-19.