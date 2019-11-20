Пермское УФАС нашло способ остановить рост тарифов на тепло

Глава регионального УФАС Александр Плаксин предложил лишить статуса «Единой тепловой организации» те предприятия, которые нарушат этот запрет. Кроме того, предлагается впоследствии ограничить получение этого статуса дочерними компаниями. По словам Плаксина, благодаря этой инициативе теплоэнергетики не смогут увеличивать тариф.

«Также мы предлагаем внести в закон о защите конкуренции понятие „необоснованная выгода“, как отдельный квалифицирующий признак нарушения закона. Это позволит применять более жесткие санкции к тем, кто злоупотребляет своим доминирующим положением», — пояснил чиновник.