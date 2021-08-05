Пермским ТЦ запретили работать на выходных

Торговым центрах в нескольких городах в Пермском крае запретили работать по выходным. Причиной стало распространение коронавируса. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт правительства региона.

Ограничения коснулись Перми, Березников, Кунгуре, Соликамска и Чайковского. Запрещена работа кинотеатров, фудкортов и любых заведений общепита. Исключение сделали лишь для продуктовых магазинов. Также запрещены экскурсии на теплоходах длительностью более суток. Организаторам Пермского международного марафона рекомендовали сдвинуть сроки мероприятия.