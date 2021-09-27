Пермский университет возобновил работу после стрельбы

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) открыл двери для сотрудников и преподавателей после стрельбы в учреждении, во время которой погибли шесть человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, пока учеба проходит в дистанционном формате. Работников вуза пускают на территорию учебного комплекса по спискам, которые передали на КПП. Сейчас открыт только восточный вход. Около него находится мемориал в память о погибших. Западный вход закрыт.

Утром 20 сентября студент ПГНИУ пришел в университет с ружьем и открыл огонь. Погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. Стрелок оказал сопротивление при задержании. Один из полицейских, которые приехали в вуз после сообщения о стрельбе, ранил подозреваемого в нападении. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему ампутировали ногу до колена.

Следователи завели уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ «Убийство». Учебу в университете приостановили на неделю.