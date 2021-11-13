Пермский священник потребовал запретить клип Oxxxymiron «Последний звонок»

Клип Oxxxymiron «Последний звонок», который поисковик выдает по первому запросу, необходимо запретить. Сюжет этого видео строится на расстреле детьми своих одноклассников. Таким мнением на круглом столе по профилактике межнациональных конфликтов среди детей поделился начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев.

«Он в первой строчке, если в „Яндексе“ набрать. И там это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — вспомнил священник об этом клипе во время обсуждения бойни в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. Его слова приводит Ura.ru.

На следующий день СМИ сообщили, что местная прокуратура начала проверку после этого призыва Ануфриева.

Клип Oxxxymiron «Последний звонок» заблокировали на YouTube и в социальных сетях еще в октябре 2018 года. Роскомнадзор принял такое решение после обращения Генпрокуратуры.