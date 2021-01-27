Пермский министр Ольга Ельцова покинула свой пост

И. о. начальника отдела по работе с территориями министерства Иван Кудымов рассказал, что Ельцова не работает в ведомстве с 19 января. Уточняется, что она заняла пост замглавы Кудымкара по социальной политике. Вместо нее обязанности главы Коми-Пермяцкого округа — министра по делам округа будет временно исполнять начальник отдела правового обеспечения Мария Макарова.