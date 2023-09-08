Общество 08 сентября 2023, 16:32 Пермский «Метафракс Кемикалс» перейдет в госсобственность Суд Пермского края постановил передать «Метафракс Кемикалс» в госсобственность РИА «Новости»

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Почти все акции пермского предприятия «Метафракс Кемикалс» передадут в российскую госсобственность по решению суда. Об этом сообщила судья арбитража Пермского края Татьяна Морозова, ее процитировало РИА «Новости».

С требованием вернуть более 284 миллионов обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс» в собственность России в суд обратилась Генпрокуратура. Ответчиками выступили компании «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и «Тольяттихимбанк».

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Ведомство пришло к выводу, что в 1990-е годы пермское предприятие приватизировали незаконно. В Генпрокуратуре указали на стратегическое значение актива для обороны страны.

«Исковое требование Генпрокуратуры удовлетворить. Истребовать акции из чужого незаконного владения», — огласила вердикт судья.

Суд также постановил исполнить решение немедленно, сообщили «Известия». Во время процесса ответчик утверждал, что заводом владеют добросовестно, а гособоронзаказ предприятие выполняло исправно.