Пермский край перейдет на режим нерабочих дней с 25 октября

В Пермском крае уже с понедельника перейдут на режим нерабочих дней. Он продлится с 25 октября по 7 ноября. Об этом рассказала замглавы администрации губернатора региона Мария Геворгян, сообщило Ura.ru.

Указом губернатора в Пермском крае режим нерабочих дней введен с 25 октября по 29 октября. А с 30 октября по 7 ноября — указом главы государства, пояснила Геворгян.

Между тем губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нерабочие дни в регионе могут продлить. Решение примут в зависимости от того, как будет обстоять ситуация с коронавирусом.

Власти Москвы ранее уточнили режим работы такси и каршеринга в период нерабочих дней.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. С инициативой в связи с ростом заболеваемости ковидом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Россиян в период каникул призвали воздержаться от поездок в другие регионы. Многие при этом собрались отдохнуть за границей. Число заявок на зарубежные туры выросло на треть.