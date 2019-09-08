Пермский атлет установил силовой рекорд России. Он сдвинул автопоезд

О новом достижении молодого атлета сообщил судья Ассоциации российских силачей и тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко. Он пояснил, что молодой пермяк весом в 98 килограммов смог протащить автопоезд из двух автомобилей МАЗ на 4,75 метра за 35 секунд.

«Никогда за всю историю подобных рекордов атлет именно такого возраста и такого веса не делал что-то подобное» — отметил судья.

Сам Харламов рассказал, что это вторая его попытка установить силовой рекорд. В прошлом году он пытался сдвинуть с места силовую машину «Смерч», но протащить ее на достаточное расстояние для установки рекорда он не смог.

«В прошлом году я пробовал сдвинуть «Смерч», но там были некоторые своеобразные моменты, потому что техника военная, здесь я больше подготовился, и все получилось», — пояснил он.

По утверждениям местных СМИ, рекорд Харламова был зарегистрирован, поэтому он попадет в книгу рекордов России.