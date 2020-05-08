Пермских школьников накажут за жалобы на плохую связь в деревне

Школьники и учительница из деревни Новопетровка в Пермском крае пожаловались на плохую связь, из-за которой возникли сложности с дистанционным обучением в условиях коронавируса. За это им грозит попадание в «группу риска» и дисциплинарная ответственность.

Школьники и педагог заявили о проблемах с интернет-соединением, из-за чего им сложно было вести образовательный процесс, сообщил сайт телеканала «Звезда». Чтобы отправить домашнее задание, ученикам приходилось забираться на старую телевизионную вышку. Учительница Маргарита Хабибрахманова подтвердила наличие проблем со связью.

У школьников в расписании числится по пять-шесть уроков в день. На загрузку сайта тратится около двух часов, столько же времени нужно на отправку каждого задания. В итоге получается, что на обучение уходит почти 12 часов.

Учителям приходится еще сложнее, рассказала жительница Новопетровки Светлана Сойкова. На вышку педагоги не полезут, а вот трафика им нужно больше. Причем иногда учителям нужно проверить до ста работ в день.

Ближайшая интернет-вышка находится в соседней деревне, в 10 километрах. Сигнал оттуда не доходит до Новопетровки. Местные жители просили поставить усилитель, но им отказали.

Местное управление образования решило наказать всех, кто пожаловался. Теперь школьники могут попасть на учет в «группу риска», сообщил сайт 59.ru. Взрослых обвинили в том, что они осознанно подвергали детей опасности. А учительницу ждет дисциплинарная ответственность.