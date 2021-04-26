Пермские волонтеры рассказали о своей работе

Член пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой Нияз Ибрагимов рассказал РИА ФАН, как он пришел в этот отряд.

По данным информагентства, поисковый отряд был создан в 2015 году. В него набирают волонтеров от 18 лет. Самому старшему уже перевалило за 50 лет.

«Я учился в университете, и пропал мой знакомый. Тогда я узнал об отряде, помогал в поисках. <…> Моего приятеля нашли погибшим. После, скажем так, я год отходил, в это же время в соцсетях делал репосты ориентировок отряда, писал про их сборы. И однажды увидел сообщение о пропаже бабушки неподалеку от места, где я живу. И решил подключиться», — поделился Ибрагимов.

Другой член отряда Марина Колесова объяснила, что все начинается с практики. Специального инструктажа и тренировки для новичков нет.

«Все на месте. Важно, чтобы никто из наших в процессе не потерялся, поскольку если мы начнем искать еще и своих, то никого в принципе не найдем», — обратила внимание Колесова.