Пермские власти выплатят полмиллиона семье застреленной женщины
Зампред правительства Пермского края Татьяна Абдуллина назвала размеры выплат. По ее словам, финансовую поддержку получит не только семья погибшей женщины, но и пострадавшие — в размере от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм, сообщила пресс-служба правительства края.
«Готовы оказывать необходимую поддержку сверх озвученных рамок», — сказала Абдуллина. Она выразила соболезнования семье погибшей женщины.
Губернатор Пермского края Максим Решетников также заявил, что пострадавшим нужно оказать необходимую поддержку.
Мужчина устроил стрельбу утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщили в СК, находясь в состоянии опьянения, он сначала открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире, а потом вышел на улицу и стрелял по прохожим. Он был задержан там же, на месте стрельбы. Власти Пермского края планируют представить к награде прапорщика полиции, который участвовал в задержании стрелка.
От полученных ранений женщина скончалась на месте, еще два человека пострадали, в том числе водитель Росгвардии. В ведомстве сказали, что его жизни ничего не угрожает. Женщине, погибшей от рук стрелка, было 50 лет, она шла на работу.