Пермские власти выплатят полмиллиона семье застреленной женщины

Власти Пермского края выплатят семье погибшей и пострадавшим в стрельбе финансовую помощь. Родственники женщины, застреленной по пути на работу, получат 500 тысяч рублей от региона.

Зампред правительства Пермского края Татьяна Абдуллина назвала размеры выплат. По ее словам, финансовую поддержку получит не только семья погибшей женщины, но и пострадавшие — в размере от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм, сообщила пресс-служба правительства края.

«Готовы оказывать необходимую поддержку сверх озвученных рамок», — сказала Абдуллина. Она выразила соболезнования семье погибшей женщины.

Губернатор Пермского края Максим Решетников также заявил, что пострадавшим нужно оказать необходимую поддержку.

Мужчина устроил стрельбу утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщили в СК, находясь в состоянии опьянения, он сначала открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире, а потом вышел на улицу и стрелял по прохожим. Он был задержан там же, на месте стрельбы. Власти Пермского края планируют представить к награде прапорщика полиции, который участвовал в задержании стрелка.

От полученных ранений женщина скончалась на месте, еще два человека пострадали, в том числе водитель Росгвардии. В ведомстве сказали, что его жизни ничего не угрожает. Женщине, погибшей от рук стрелка, было 50 лет, она шла на работу.