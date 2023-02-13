Общество 13 февраля 2023, 23:06 Пермские власти решили отреставрировать особняк XIX века

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В Перми планируют отремонтировать особняк конца позапрошлого века, который принадлежал первому замначальника Пермской железной дороги, статскому советнику Александру Серикову. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИО ОКН).

«Выдано разрешение на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования фасадов и крыши объекта культурного наследия „Особняк А. Н. Серикова“», — процитировал сообщение ведомства RT.

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Здание располагается на улице Малой Ямской. В разное время там размещались железнодорожный клуб имени Толмачева, интернат Всероссийского общества слепых, а также Пермская детская туристская база.

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