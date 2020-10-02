Пермские приставы объяснили ошибочное списание денег с банковских счетов

Приставы предупреждают финансовые и кредитные организации о доходах граждан, на которые запрещено взыскание, отметили в краевом Управлении ФССП. Следить за тем, какие средства списываются, обязаны банки.

«У судебного пристава нет возможности самостоятельно определять характер и назначение поступления денег при направлении в банк постановления на взыскание денег. Именно кредитная организация должна принять все необходимые меры по недопущению блокировки так называемых социальных счетов», — говорится в сообщении.

В Березниках местные жители жалуются на необоснованное списание средств со своих счетов. На основании проверки выяснилось, что все лица с «претензиями к приставам» имеют неоплаченные задолженности и возбужденные в отношении них исполнительные производства. В случае списания детских пособий деньги вернут получателям.