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    02 октября 2020, 10:28

    Пермские приставы объяснили ошибочное списание денег с банковских счетов

    Алена Макаренко

    Судебные приставы Пермского края объяснили ошибочную блокировку банковских счетов местных жителей и списание у них денег. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления.

    Приставы предупреждают финансовые и кредитные организации о доходах граждан, на которые запрещено взыскание, отметили в краевом Управлении ФССП. Следить за тем, какие средства списываются, обязаны банки.

    «У судебного пристава нет возможности самостоятельно определять характер и назначение поступления денег при направлении в банк постановления на взыскание денег. Именно кредитная организация должна принять все необходимые меры по недопущению блокировки так называемых социальных счетов», — говорится в сообщении.

    В Березниках местные жители жалуются на необоснованное списание средств со своих счетов. На основании проверки выяснилось, что все лица с «претензиями к приставам» имеют неоплаченные задолженности и возбужденные в отношении них исполнительные производства. В случае списания детских пособий деньги вернут получателям.

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