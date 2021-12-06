Пермские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка

В Перми сотрудники ДПС спасли двухлетнего мальчика. Мать ребенка подбежала к патрульному автомобилю, попросив о помощи. Малыш к тому времени уже потерял сознание.

Женщина вместе с сыном поехала в лабораторию на сдачу анализов, рассказал сайт kp.ru. В такси мальчику стало плохо — он начал задыхаться. В лаборатории ребенку дали нашатырь и вызвали скорую помощь.

Мальчику становилось хуже. Мама подхватила его на руки и побежала в сторону больницы. На дороге женщина увидела патрульных ДПС.

«Испуганная женщина подбежала к нам и сказала: „Помогите, сыну плохо, он не дышит“. Мы с напарником посадили их в автомобиль, включили проблесковые маячки и поехали в Краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана», — рассказал один из полицейских.

По словам инспектора, до места они добрались за считаные минуты. Его напарник с потерявшим сознание ребенком направился в приемное отделение. Мальчика отвезли в реанимацию. Оказалось, что у него отек Квинке.

«Мама мальчика поблагодарила нас в больнице за помощь, что быстро довезли. На самом деле, ничего особенного мы не сделали, работа у нас такая», — заключил сотрудник ДПС.

Мальчик идет на поправку.